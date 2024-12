Immagini di repertorio

L'uomo è morto questa mattina in ospedale per le gravi ferite riportate

Un uomo di 75 anni è stato investito e ucciso da un motorino ieri sera a Napoli. Il 75enne, nato a Bari ma residente in Francia, era in vacanza con la moglie e un nipote. È stato investito ieri sera intorno alle 21.30 in corso Amedeo di Savoia, mentre attraversava la strada. Alla guida del motorino un ragazzo di 21 anni. Trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale Cardarelli, è stato ricoverato in prognosi riservata ma questa mattina è morto a causa della gravità delle ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Napoli, Unità Infortunistica stradale, che hanno svolto i rilievi tecnici.

A Napoli 26 vittime della strada nel 2024

Il conducente del motorino, al quale è stata ritirata la patente, è stato sottoposto ad alcol e narcotest. Il motociclo, un Honda SH300, è stato sequestrato. Gli agenti dell’Infortunistica stradale stanno svolgendo le indagini finalizzate all’esatta ricostruzione dell’accaduto. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale autopsia. Con questo incidente, salgono a 26 le vittime della strada nel 2024 a Napoli; di questi, 14 erano pedoni, 9 conducenti di motocicli, 2 ciclisti e un passeggero a bordo di un’auto.

