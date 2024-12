Dopo più di 40mila miglia percorse e 29 porti raggiunti, la nave Amerigo Vespucci della Marina Militare italiana continua il suo tour mondiale ed è ripartita da Karachi, in Pakistan, verso Doha in Qatar, dove si troverà dal 17 al 22 dicembre. La capitale qatariota sarà la 30esima tappa del Tour Mondiale della Vespucci e la sesta tappa del Villaggio Italia, l’esposizione internazionale Made in Italy che riunisce le “nazionali delle eccellenze italiane”. Al Villaggio Italia di Doha sono attesi il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, l’Ambasciatore d’Italia presso lo Stato del Qatar Paolo Toschi, il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi – la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa- Luca Andreoli.

