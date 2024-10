Il benvenuto al Villaggio Italia con la cerimonia del fumo tipica delle popolazioni indigene australiane

Inaugurata il 5 ottobre la tappa australiana del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, giunto per la prima volta nella città di Darwin, capitale del Territorio del Nord dell’Australia. In queste acque ha incontrato “Lo Spirito di Stella” il primo catamarano completamente accessibile impegnato nel tour mondiale nell’ambito del Progetto “WoW” – Wheels on Waves – Ruote sulle Onde – Around the World 2023-2025. L’organizzazione Larrakia Development Corporation della comunità aborigena ha dato il benvenuto sia a Nave Amerigo Vespucci sia al Villaggio Italia con la caratteristica cerimonia del fumo tipica delle popolazioni indigene australiane dei Territori del Nord. Alla cerimonia inaugurale del Villaggio Italia a Darwin, che ha dato inizio anche alle visite a bordo della Nave, sono interveni anche il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini e l’Ambasciatore d’Italia a Canberra Paolo Crudele.

