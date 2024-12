Il 24enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale con l'aggravante dell'omissione di soccorso

Va agli arresti domiciliari Francesco Monteleone, il 24enne arrestato due giorni fa per omicidio stradale con l’aggravante dell’omissione di soccorso per essere fuggito dopo aver travolto e ucciso con il suo tir Rocìo Espinoza Romero che con i suoi gemelli di 18 mesi stava attraversando sulle strisce pedonali all’incrocio tra viale Scarampo e viale Serra, a Milano. Lo ha deciso il gip Alberto Carboni, che ha convalidato il fermo e, accogliendo la richiesta dei legali dell’autista ha disposto per il 24enne, incensurato, gli arresti ai domiciliari.

Nell’interrogatorio davanti al giudice nel carcere di San Vittore, Monteleone si è avvalso della facoltà di non rispondere. “È ancora troppo provato e poco lucido. Risponderà nel suo interesse nell’interrogatorio con il pm”, ha spiegato a LaPresse il suo avvocato, Mario Mongelli.

