Il sovrano spagnolo con la regina Leticia al Teatro San Carlo

(LaPresse) – “Visitare Napoli, città tanto legata alla storia della Spagna, rappresenta sempre un’esperienza intensa e suggestiva, e lo è anche per la regina e per me in questa occasione. Ricevendo poi in questa sede il primo dottorato honoris causa concessomi da un’università fuori dalla Spagna, so che da oggi questa città e questo Ateneo entreranno a far parte dei miei ricordi più duraturi”. Lo ha detto il re di Spagna Felipe VI nel suo discorso al Teatro San Carlo di Napoli in occasione del dottorato honoris causa conferitogli dall’Università Federico II.

