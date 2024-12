Il guidatore è stato rintracciato e arrestato nel giro di 24 ore

Un 63enne è morto mercoledì nella frazione di Piano a Montoro, in provincia di Avellino, dopo essere stato investito da un furgone pirata. Il conducente del veicolo era fuggito dopo averlo colpito, allontanandosi senza prestare soccorso: è stato rintracciato e arrestato da parte dei carabinieri nel giro di 24 ore. Il corpo dell’uomo era stato trovato mercoledì sera in un terreno sottostante la sede stradale. Sul luogo, oltre ai sanitari, sono giunte diverse pattuglie nonché personale dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra, che ha avviato le indagini raccogliendo le prime tracce utili. I carabinieri sono così riusciti a individuare il furgone coinvolto. L’uomo alla guida del furgone, un 36enne di Contrada, accusato di omicidio stradale e fuga, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte dell’Autorità giudiziaria. Il veicolo e lo smartphone dell’arrestato sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. Le indagini da parte dei Carabinieri proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

