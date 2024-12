Roma, 10 dic. (LaPresse) – Un uomo di 51 anni è morto questo pomeriggio a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Secondo le prime informazioni la vittima stava lavorando in un cantiere. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.

