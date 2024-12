Un incendio con molto fumo si è sviluppato nel vano lavanderia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, causato probabilmente dal surriscaldamento di un macchinario per la distribuzione dei camici. Il fumo ha invaso i locali interrati nell’ala nord dell’ospedale, risalendo in alcuni reparti dei piani sovrastanti: 91 i pazienti evacuati. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute con un’autopompa, due autobotti e altri mezzi ausiliari per un massimo di 16 operatori, sono riusciti tempestivamente a spegnere l’incendio che ha riguardato circa 300 mq dei locali comunque delimitati dalla compartimentazione. Non si segnalano feriti o intossicati né tra i pazienti né tra il personale ospedaliero. Sospesa preventivamente l’attività del gruppo operatorio per quanto riguarda gli interventi programmati non ancora iniziati, mentre quelli già in corso sono proseguiti regolarmente. Viene comunque garantita l’attività operatoria d’urgenza.

