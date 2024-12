La Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno eseguito sette ordinanze cautelari di custodia in carcere, otto ai domiciliari e altre 11 misure tra obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di furti, ricettazione e riciclaggio di veicoli per la vendita di pezzi di ricambio sia in Italia che all’estero. Le indagini sono state svolte dalla polizia stradale di Bari e dalla compagnia dei carabinieri di Barletta, con il coordinamento della procura di Foggia.

