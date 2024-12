Foto di archivio

Manifestanti hanno lanciato petardi e fumogeni in via Santa Margherita

Al via dopo l’inno di Mameli l’opera ‘La forza del destino’ di Giuseppe Verdi che inaugura quest’anno la stagione del Teatro alla Scala di Milano, diretta dal maestro Riccardo Chailly. In occasione della Prima sul palco reale siedono, tra gli altri, la senatrice a vita Liliana Segre, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco Giuseppe Sala, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Assente, invece, Sergio Mattarella, volato a Parigi per la riapertura di Notre Dame.

Dal loggione l’urlo: “Salvate Sant’Agata” per Villa Verdi

Un urlo, “Salvate Sant’Agata”, si è levato dal loggione del teatro poco prima dell’inno di Mameli. Il riferimento è alla villa di Giuseppe Verdi a Villanova d’Arda, in provincia di Piacenza, che è stata messa in vendita ed è ora chiusa. L’anno scorso dal loggione si era alzato l’urlo ‘W l’Italia antifascista’.

Proteste davanti al teatro

In giornata non sono mancate le proteste. Un gruppo di attivisti ha gettato del letame con foto della premier Giorgia Meloni, del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini. I manifestanti hanno esposto cartelli con le scritte: “la guerra è uno spettacolo di m***a” e “Il genocidio è uno spettacolo di m***a”. Nel pomeriggio, inoltre, a partire dalle 15, è stato organizzato un corteo che ha preso il via a Porta Venezia.

Manifestanti lanciano petardi e fumogeni vicino alla ‘zona rossa’

Petardi e fumogeni sono stati lanciati da alcuni manifestanti in via Santa Margherita vicino alla Scala. L’azione si è verificata vicino alle transenne che delimitano la zona rossa ed è durata circa un minuto.

Sala: “Proteste? Fanno parte della storia, cerchiamo di capire le ragioni”

Le proteste? “È la storia della Scala e della Prima della Scala. Inutile che ci stupiamo, cerchiamo di capire le ragioni. In un momento storico come questo sarebbe strano non aspettarsi le proteste“, ha detto il primo cittadino, Giuseppe Sala, parlando con i cronisti.

Fontana: “Nell’opera di Verdi ci sono il coraggio di Milano e delle Lombardia”

“‘La forza del destino’ di Giuseppe Verdi è molto più di un capolavoro musicale: è un’opera che ci parla di sfide, ostacoli e della volontà di affrontarli con determinazione. Una forza di combattere che, in qualche modo, è assimilabile al coraggio e alla resilienza dei milanesi e dei lombardi”, ha dichiarato il governatore della Lombardia Fontana. “La scelta di questa opera come apertura della stagione scaligera – ha aggiunto – non è solo artistica, ma simbolica: celebra quei valori di forza, passione e determinazione che sono parte integrante dell’identità lombarda“.

