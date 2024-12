Cambio di programma a causa del maltempo: l'evento si svolgerà completamente all'interno della cattedrale

Il grande giorno è arrivato. La Cattedrale di Notre Dame a Parigi riapre le porte dopo più di cinque anni dall’incendio che nell’aprile del 2019 ha rischiato di distruggerla. Il restauro rappresenta un risultato spettacolare in soli cinque anni per una struttura che ha richiesto quasi due secoli per essere costruita. Allo stesso modo, l’evento è visto come un successo per il presidente francese Emmanuel Macron, che ha sostenuto l’ambizioso programma, ed arriva in un momento in cui l’inquilino dell’Eliseo si trova ad affrontare una grave crisi politica interna.

Cambio di programma per il maltempo

A causa delle forti raffiche di vento e della pioggia previste per la riapertura di Notre Dame, l’intero evento si svolgerà all’interno della cattedrale. A dare l’annuncio è stato l’Eliseo assieme alla diocesi di Parigi. “Le condizioni meteorologiche molto sfavorevoli annunciate per sabato richiedono una riorganizzazione del sistema”, hanno spiegato. Il programma della cerimonia prevedeva inizialmente un discorso del presidente Emmanuel Macron in serata sulla piazza antistante la cattedrale. Il tempo imprevedibile ha scombussolato anche il programma musicale, con il concerto che verrà trasmesso in differita.

Il programma dettagliato: dalla consacrazione dell’altare al concerto serale

Gli eventi di oggi fonderanno la solenne tradizione religiosa con la grandezza culturale, a cominciare dalla riapertura simbolica delle grandi porte di legno di Notre Dame. Battendole tre volte con un bastone realizzato con legno carbonizzato recuperato dal tetto della cattedrale devastato dal fuoco, l’arcivescovo Laurent Ulrich dichiarerà la cattedrale nuovamente aperta al culto. Verranno intonati salmi, preghiere e inni accompagnati dall’organo della cattedrale, messo a tacere dall’incendio. Lo strumento a 8.000 canne, accuratamente restaurato e ripulito dalla polvere di piombo tossica, risponderà all’invocazione dell’arcivescovo, con quattro organisti che eseguiranno un’improvvisazione di melodie. In serata, è in programma un concerto di star che renderà omaggio alla restaurazione della cattedrale e a coloro che hanno lavorato all’opera, offrendo un messaggio universale di armonia. Il pianista Lang Lang, il violoncellista Yo-Yo Ma e la soprano Pretty Yende sono tra gli artisti di fama mondiale che si esibiranno.

Domenica Ulrich guiderà la Messa inaugurale e consacrerà il nuovo altare della cattedrale, progettato dall’artista contemporaneo Guillaume Bardet per sostituire quello schiacciato sotto la guglia in fiamme nell’incendio. Saranno presenti circa 170 vescovi francesi e stranieri, oltre ai sacerdoti di tutte le 113 parrocchie della diocesi di Parigi. L’Île de la Cité, l’isoletta della Senna che ospita Notre Dame, sarà chiusa ai turisti e ai non residenti, con accesso limitato agli invitati e a coloro che vivono sull’isola. Le aree di osservazione pubbliche lungo la riva meridionale della Senna ospiteranno 40.000 spettatori, che potranno seguire le celebrazioni su grandi schermi.

Presenti 50 capi di Stato: anche Trump, Jill Biden e il principe William

Sotto le luminose vetrate della cattedrale gotica, molti leader mondiali, dignitari e fedeli si riuniranno in serata per celebrare l’occasione in quello che molti commentatori hanno definito “un raro momento di unità sullo sfondo delle divisioni e dei conflitti globali”. La first lady americana Jill Biden, il principe britannico William e il presidente eletto Donald Trump, insieme a circa 50 capi di Stato e di governo e personalità – 1.500 ospiti in tutto – parteciperanno alla celebrazione della riapertura sotto gli svettanti archi gotici di Notre Dame, guidata dall’arcivescovo Laurent Ulrich.

Meloni e Mattarella alla cerimonia d’apertura di Notre Dame

Oltre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani sera alle 19 sarà a Parigi alla cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame. La conferma arriva da Palazzo Chigi.

Macron riceverà Trump e Zelensky a Eliseo prima di riapertura Notre Dam

Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron riceverà domani all’Eliseo il presidente eletto degli Usa Donald Trump e, successivamente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ne dà notizia l’Eliseo. I due colloqui, quello con Trump in programma alle ore 16 e quello con Zelensky alle ore 17, avverranno prima della cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre Dame.

