Alcuni appartamenti della Vela Gialla di Scampia, a Napoli, sono stati sgomberati nelle scorse ore. I residenti sapevano di dover lasciare la propria abitazione e non si sono registrati momenti di tensione. “Qua dentro comunque non si poteva più vivere, anche per i bambini è la cosa migliore”, ha detto un inquilino. “Il problema è che molte famiglie, anche se hanno avuto il sussidio, non hanno la possibilità di trovare casa, c’è chi non vuole avere a che fare con le persone delle Vele. Spero che questo problema si risolva con l’abbattimento e la ricostruzione. Ci sono persone che hanno fatto dei lavori, hanno fatto dei sacrifici per mantenere le case. La soluzione è che costruiscano i nuovi alloggi. Adesso io devo tornare dai miei. Le famiglie delle vele non sanno dove andare” racconta un altro residente.

