Nasce a Roma una rete di comitati cittadini per “chiedere maggiore sicurezza” nella città. I vari comitati, nati spontaneamente nelle zone di periferia come Quarticciolo o Tor Bella Monaca ma anche in quartieri del centro come l’Esquilino, si sono riuniti sotto il nome di ‘Luce sia….’, da declinare poi a seconda del quartiere di riferimento. Mercoledì si sono ritrovati tutti insieme per una manifestazione in piazza Vittorio nella zona dell’Esquilino, quartiere ad alto tasso di criminalità. “C’è un problema di droga che riguarda non solo le periferie ma anche il centro – spiega Roberta, presidente dell’associazione ‘Luce sia Esquilino’ – Questa associazione ‘Luce sia’ è nata proprio per risvegliare le coscienze, organizzare i cittadini, accendere un faro di speranza tra residenti e negozianti per vivere tranquilli, passeggiare, stare con i propri figli”. Tra i presenti alla manifestazione anche Don Coluccia, il prete anti droga.

