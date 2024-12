Botta e risposta tra il rapper e il sindaco del capoluogo lombardo sulla gestione del tema

Botta e risposta tra Fedez e il sindaco di Milano Beppe Sala. Il rapper in un freestyle ha criticato il sindaco sulla gestione della sicurezza di Milano. Sala ha replicato così: “Mah, non so cosa dire. Non mi sembrava che Fedez avesse contribuito alla sicurezza milanese se devo dirla tutta. Ma la chiudo qui”, aveva detto il sindaco a un evento a Milano oggi. Successivamente Fedez ha controreplicato con una frase sibilina in una storia su Instagram: “È il tuo lavoro, non il mio“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata