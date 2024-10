Il rapper intercettato a Milano da Valerio Staffelli

Questa sera a ‘Striscia la notizia’ (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna un nuovo Tapiro d’oro a Fedez dopo l’arresto, nell’ambito dell’inchiesta sulle curve di Milan e Inter, di due ultrà rossoneri a lui molto vicini: Christian Rosiello e Islam Hagag (alias Alex Cologno). I due, che spesso appaiono accanto a lui nelle foto, erano le guardie del corpo del rapper e della sua famiglia. Inoltre, Rosiello e Cologno sono anche tra gli aggressori identificati nel pestaggio al personal trainer Christian Iovino, avvenuto lo scorso 22 aprile. Intercettato a Milano da Valerio Staffelli, Fedez si scalda subito e minaccia: “Adesso ti becchi anche una bella querela. Io non sono indagato di nulla”. E quando l’inviato gli chiede se quella con Chiara Ferragni era una relazione aperta, come sostenuto da Taylor Mega, Fedez scappa via dicendo: “Ci sentiamo dopo”. Per lui è il 14esimo Tapiro d’oro della carriera. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).

