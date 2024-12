I carabinieri di Vicenza hanno individuato e sottoposto a sequestro un’area utilizzata come discarica abusiva in provincia di Vicenza, specificatamente nel Comune di Enego. In particolare, nell’area in questione, erano “stoccati” oggetti e materiali qualificabili come rifiuti di vario genere e provenienza; più nello specifico, sono stati individuati macchinari di condizionamento, elettrodomestici di grande dimensione, apparecchi elettronici (Raee), motori elettrici, pneumatici, mobili o parti di mobili sia in legno che in metallo, bidoni contenenti cavi elettrici, batterie, rottame ferroso, ex strumentazione in disuso proveniente da installazioni per antenne/ripetitori, cavi in rame e numerosissimi oggetti di uso comune, di qualsiasi tipo, dimensione e materiale. Nel sito era stoccata, senza autorizzazioni, consistente massa di rifiuti. In tale contesto, i finanzieri Asiaghesi hanno denunciato un cittadino italiano, proprietario della zona adibita a discarica, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e, contestualmente, sottoposto a sequestro preventivo d’iniziativa l’area, al fine di evitare ulteriori danni all’ambiente circostante

