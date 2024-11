Originaria della provincia di Lecce, viveva nel capoluogo salentino

È una ragazza di 28 anni la vittima dell’incendio divampato nella notte in un B&b a piazza Municipio, nel centro di Napoli. Si tratta di Emanuela Chirilli, originaria della provincia di Lecce, a Napoli probabilmente per turismo. L’incendio è divampato poco dopo le 4 e sono ancora in fase di accertamento le cause.

Il b&b si trova al settimo piano di un edificio di piazza Municipio a ridosso del porto e di via Cristoforo Colombo. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco, che sono entrati dalla finestra trovando il corpo senza vita della ragazza a terra, e gli agenti della Polizia scientifica per i rilievi del caso.

