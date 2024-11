foto di archivio

Da chiarire le cause del rogo. Oltre ai vigili del fuoco intervenuta anche la Polizia scientifica

Una ragazza è morta in un incendio divampato nella notte all’interno di un bed & breakfast a Napoli, in piazza Municipio. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4.30 riuscendo ad entrare con non poche difficoltà all’interno dell’appartamento al settimo piano dell’edificio. All’interno hanno trovato il corpo senza vita della ragazza, stesa a terra. Le fiamme sono state domate. Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti della Polizia scientifica.

