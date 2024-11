“Non voglio raccontare favole, per noi la sentenza nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne non assume particolare importanza”. La rabbia di Chiara Tramontano dopo la decisione della Corte d’Assise di Milano di comminare l’ergastolo ad Alessandro Impagnatiello per l’omicidio della sorella Giulia. “Non credo che il segnale contro i femminicidi vada dato dopo che una donna è stata uccisa, va dato prima. Questa sentenza è un normale epilogo della giustizia ma dovremmo fare molto di più e prima. E’ una coincidenza ma non aggiunge altro al significato giuridico”.

