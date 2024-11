Vendute sui social le ‘bombe Sinner‘: quest’anno le classiche cipolle, botti di Capodanno venduti con l’avvicinarsi di San Silvestro, sono dedicate al campione di tennis. Dopo le bombe Kvara e le bombe Maradona, ecco dunque le bombe Sinner.

Le indagini dei carabinieri hanno portato a Pozzuoli, Napoli. Durante il blitz in un appartamento di un 24enne incensurato dell’area Flegrea i militari hanno trovato 486 ordigni illegali di vario tipo per un peso complessivo vicino ai 50 chili. Tra gli ordigni anche le tipiche “cipolle” alle quali più di qualcuno aveva affibbiato il nome di un campione italiano. Il 24enne è finito in carcere e deve rispondere di detenzione illegale di materiale esplodente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata