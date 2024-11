Intervento dei Nas di Catania dopo i decessi sospetti

I carabinieri del Nas di Catania e della Compagnia Messina Centro hanno sequestrato, su ordine del gip e richiesta della Procura, due sale operatorie del Reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale Papardo. Il provvedimento, spiega una nota dei carabinieri, scaturisce dagli accertamenti condotti a seguito di querele presentate, dal settembre scorso, dai familiari di alcuni pazienti che, sottoposti a intervento di cardiochirurgia presso l’ospedale, erano deceduti a distanza di pochi giorni dall’operazione per infezioni tipicamente ospedaliere. In particolare, dalle verifiche, effettuate anche con il supporto di consulenti tecnici, è emerso che i decessi relativi alle denunce si inserivano in un novero più ampio di casi analoghi avvenuti nello stesso reparto, ai danni di pazienti sottoposti a interventi di varia natura, a cui erano state installate valvole cardiache o bypass coronarici. Gli accertamenti hanno fatto emergere anche numerose criticità in termini di salubrità degli ambienti operatori, con il superamento delle soglie di rilievo della presenza di agenti patogeni e altri microrganismi.

