Oggi l'ultima tragedia nel Canavese, in provincia di Torino

Uccisi dalle madri. Tanti, troppi, i casi di infanticidio in Italia. Dal 2000 al 2023, secondo i dati Eures, in Italia sono stati registrati 535 infanticidi, che costituiscono il 12,7% degli omicidi commessi in ambito familiare. A Nole, basso Canavese, in provincia di Torino, una bimba di 10 mesi è stata ritrovata annegata nella vasca da bagno della casa in cui viveva con la madre e il padre. Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe tentato il suicidio utilizzando un coltello da cucina con il quale si è colpita al torace.

La donna, da quanto emerso, era in cura dallo psicologo per la depressione che l’aveva colpita dopo il parto. Era attesa oggi dallo specialista.

Questi i precedenti di madri che hanno ucciso i figli

– 21 SETTEMBRE 2024, MIANE (TV) – Susanna Recchia e la sua piccola di 3 scompaiono da casa il 13 settembre da Miane, nel Trevigiano, prima che il padre della figlia, da cui si era separata, andasse a prendere la bambina. Le ricerche partono a tappeto: i corpi di madre e figlia vengono trovati il 21 settembre nel Piave. Nella lettera di addio la donna scrive di voler portare con sé la più piccola dei figli che soffriva di epilessia.

– 4 NOVEMBRE 2023, PEDRENGO (BERGAMO) – I carabinieri hanno arrestato Monia (che tutti chiamano Mia) Bortolotti con l’accusa di aver ucciso entrambi i suoi bambini neonati, Alice e Mattia. Gli omicidi sarebbero avvenuti a distanza di un anno dall’altro: la piccola è morta il 15 novembre 2021, il secondo figlio il 25 ottobre 2022. Le indagini sono partite dopo il secondo episodio: è stata la donna ad avvisare il 118, ma subito i sospetti dei militari, coordinati dalla Procura di Bergamo, si sono diretti su di lei per via della tenera età della vittima e alcune analogie con la morte della sorella, avvenuta l’anno prima, che in assenza di segni di violenza era stata spiegata come ‘morte in culla’ a causa di un deficit da parto prematuro della bimba, nata di 7 mesi.

-LUGLIO 2023, VOGHERA (PAVIA). Elisa Roveda, 44 anni, strangola il figlio Luca dopo essere rimasta sola in casa con il piccolo di 1 anno. A chiamare i soccorsi del 118 la madre della donna, che era arrivata nella casa della figlia, come faceva ogni giorno, per aiutarla nelle faccende domestiche. Quando è entrata, ha trovato la donna distesa sul letto, in stato confusionale, e il nipotino ancora vivo, ma incosciente. Quando i soccorsi sono arrivati, il piccolo era già morto. La donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio.

– 20 LUGLIO 2022, MILANO. Il corpo senza vita di Diana, 18 mesi, viene ritrovato senza vita nella casa dove viveva con la madre, Alessia Pifferi. È stata lei a chiamare i soccorsi quando ha trovato la piccola senza vita a casa. Diana, accerterà l’autopsia, è morta di stenti dopo una settimana durante la quale la madre l’aveva lasciata da sola per trascorrere del tempo con il suo nuovo compagno.

– GIUGNO 2022, CATANIA. Martina Patti, 23 anni, racconta che la sua bambina, Elena, 5 anni, è stata rapita. Il giorno dopo, messa alle strette dai carabinieri, fa ritrovare il cadavere della piccola in un campo a 200 metri da casa. L’ha uccisa con un coltello da cucina.

-OTTOBRE 2021, VERONA. Due bambine, di origini cingalesi, di 3 e 11 anni sono ritrovate senza vita nella loro stanza, in una casa di accoglienza, a Verona. Da subito partono le ricerche della loro madre, il cui cadavere viene successivamente ritrovato nell’Adige. A ucciderle la donna che poi si è tolta la vita.

– GIUGNO 2021, FERRARA. All’alba arriva una telefonata al 112: ‘Mio figlio è morto’. Al loro arrivo, i carabinieri trovano una donna di 29 anni, con profondi tagli ai polsi, sotto schock che dice loro di aver ucciso il figlio, un bimbo di un anno, che i militari trovano ancora nel lettone della mamma dove aveva dormito.

– MARZO 2021, CISLIANO (MILANO). Edith aveva 2 anni, è stata uccisa dalla mamma, Patrizia Coluzzi, 41 anni, accusata di omicidio aggravato per la morte della figlia , avvenuta per soffocamento. Quella sera non c’erano i due fratelli maggiori, avuti dalla 41enne da un primo matrimonio. Dopo aver ucciso la piccola, la donna ha tentato di togliersi la vita, infliggendosi ferite alla pancia e alle braccia con un’arma da taglio.

– MARCO 2014, LECCO. Edlira Dobrusci, 37enne di origini albanesi, ammise di aver ucciso le sue tre figlie Simona di 13 anni, Keisi di 10 e Sidnei di 4. Dopo averle ammazzate a coltellate, la donna ricompose i cadaveri sul letto della sua camera.

– NOVEMBRE 2014, RAGUSA. Loris Stival viene trovato in un canalone, a 4 chilometri dalla scuola che frequentava. La madre Veronica Panarello ne aveva denunciato la scomparsa qualche ora prima. Per la morte del figlio Panariello, al termine di un processo anche mediatico, sta scontando una pena a 30 anni di reclusione.

-APRILE 2013, CAROVIGNO (BRINDISI). È il 4 aprile, Francesca Sbano avvelena la figlia di 3 anni con del diserbante e subito dopo si lancia dal balcone della sua casa vicino Brindisi. Lascia alla famiglia un biglietto: ‘Benedetta la porto via con me’. La piccola muore qualche ora più tardi in ospedale.

– MARZO 2013, ROVITO (COSENZA). Il 6 marzo una 43enne della provincia di Cosenza, Daniela Falcone, va a prendere il figlio di 11 anni a scuola e lo porta in montagna. È qui che lo uccide, sgozzandolo con le forbici. Lo colpisce ripetutamente. Tenterà invano, di lì a poco, di suicidarsi.

– OTTOBRE 2013 ABBADIA LARIANA (LECCO). Una donna, 25enne della Costa d’Avorio, uccide il primo dei suoi due figli infierendo più volte sul corpo del piccolo.

– AGOSTO 2011, FENIGLIA (GROSSETO). Una donna ha ucciso il proprio bambino di 16 mesi, lanciandolo nelle acque della Feniglia durante una gita in pedalò. Nel suo pc, gli inquirenti ritrovano tracce ricondicibili alla volontà della donna di ‘liberarsi’ del bambino.

– FEBBRAIO 2010, CEGGIA (VENEZIA). Tiziana Bragato, 47 anni, uccide il figlio, di sei anni, soffocandolo, poi si impicca. Sarà il marito a scoprire l’omicidio-suicidio.

-LUGLIO 2009, PARABIAGO (MILANO). Il 20 luglio, in provincia di Milano, Marcella Sardeni, dirigente d’azienda di 35 anni, affetta da grave depressione, ha ucciso il figlio di 4 anni strangolandolo con un cavo del telefono. Dopo 4 mesi, la donna confessa di essere stata lei.

– AGOSTO 2009, GENOVA. Un neonato di 19 giorni viene strangolato dalla madre con il cavo del cellulare: la donna poi si toglie la vita. La 35enne viveva da sola con il piccolo e soffriva di depressione post-partum.

– SETTEMBRE 2009, CASTENASO (BOLOGNA). Uccide i figli di 6 e 5 anni accoltellandoli, poi si suicida buttandosi già dalla terrazza al secondo piano della casa dove vivevano. I carabinieri ritrovano i corpi dei bimbi sul letto. La donna, sarà poi accertato, soffriva di depressione per una separazione in vista dal marito.

– MAGGIO 2005, CASATENOVO (LECCO). Un bambino di 5 mesi viene trovato annegato nella vasca da bagno di casa sua. Alle forze dell’ordine, la madre, 29 anni, racconta che dei ladri sarebbero entrati in casa, l’avrebbero picchiata. Il bambino, rimasto solo, sarebbe scivolato nell’acqua fino ad annegare. Due settimane dopo, la donna confesserà il delitto.

– SETTEMBRE 2005, MERANO. La 39enne Christine Rainer telefona al 118: ‘Venite, ho ucciso mio figlio’. La donna uccide a coltellate il figlio, 4 anni, che aveva appena iniziato a mangiare pane e marmellata. Dice di aver avuto un ‘blackout’ agli agenti della polizia che l’hanno portata in commissariato, dove tenta di uccidersi lanciandosi dal secondo piano.

– MARZO 2005, ROMA. Ha soltanto 2 mesi la piccola che viene ritrovata morta, uccisa da una coltellata, nella sua casa alla Romanina, a Roma. La madre, dopo averla uccisa, tenta il suicidio.

– LUGLIO 2004, VIESTE (FOGGIA). Una donna di 33 anni soffoca i propri figli, di 2 e 5 anni, tappando loro la bocca con del nastro adesivo. In quello stesso modo, si suicida di lì a poco. È il padre, un uomo di 37 anni, a ritrovare senza vita i figli e la donna.

– MARZO 2004, LECCO. Una donna di 37 anni, di origini albanesi, uccide a coltellate le sue tre figlie di 3, 10 e 13 anni. Poi ha tentato di togliersi la vita. Interrogata dai magistrati confessa il delitto.

– GIUGNO 2003, DESIO (MILANO). Una peruviana di 29 anni strangola e affoga in un wc dell’ospedale di Desio, in provincia di Milano, la figlia di tre mesi, che era ricoverata per una caduta dalla carrozzina.

– MAGGIO 2002, VALTELLINA. Il 12 maggio una 31enne, nella sua casa a Madonna dei Monti, frazione del Comune di Valfurva, ha aperto lo sportello della lavatrice e ha messo dentro il cestello la sua bambina di 8 mesi. L’ha uccisa attivando il lavaggio. Sarà il padre a scoprire l’omicidio, rientrato in casa con l’altra figlia di 11 anni.

– GENNAIO 2002, COGNE. Samuele Lorenzi ha 3 anni, viene trovato senza vita, con ferite profonde sulla testa, nel lettone dei genitori, nella casa di Montroz. La madre, Annamaria Franzoni chiama i soccorsi e chiede aiuto ai vicini di casa. L’arma del delitto, probabilmente una roncola, non sarà mai ritrovata. Condannata a 30 anni in primo grado, nel 2004, Franzoni si vede ridurre la pena a 16 anni in appello, con la concessione delle attenuanti generiche. Nel 2008, la Cassazione conferma i 16 anni di reclusione. Franzoni ha scontato 6 anni in carcere, 5 ai domiciliari, estinguendo in anticipo la pena per buona condotta.

