foto di archivio

La tragedia nel quartiere di Monte Gurtei. Un uomo ha ucciso la moglie e il vicino, ferito i tre figli e la madre, poi si è tolto la vita

Strage familiare questa mattina a Nuoro: un uomo ha ucciso la moglie Giusi Massetti, il vicino di casa e ferito i tre figli, poi si è tolto la vita. E’ successo all’alba in via Ichnusa nel quartiere di Monte Gurtei: la prima vittima è la moglie, Giusi Massetti. L’uomo, secondo le prime informazioni che trapelano, avrebbe poi sparato al vicino di casa e proprietario di casa, Paolo Sanna, uccidendolo. Ha poi rivolto la pistola contro i tre figli, ferendo la maggiore Martina, 26enne neolaureata, in modo molto grave. Subito dopo sarebbe andato a casa della madre ferendola gravemente alla testa e si è poi tolto la vita. Sul posto 118, polizia e carabinieri.

