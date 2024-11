Responsabili di aver promosso una pubblica manifestazione non preavvisata all’Autorità di Pubblica Sicurezza

La Procura di Pisa ha emesso 13 avvisi di garanzia nei confronti di 13 manifestanti coinvolti negli scontri con le forze dell’ordine lo scorso 23 febbraio a Pisa. Le indagini hanno consentito di individuare 5 manifestanti ritenuti responsabili di aver promosso una pubblica manifestazione non preavvisata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. I manifestanti non hanno fornito, secondo quanto riferito, alcun tipo di indicazione sulle modalità di svolgimento e avrebbero le disposizioni di Pubblica Sicurezza impartite dal responsabile del servizio di ordine pubblico.

I cinque, insieme con altri 8 manifestanti, sono stati indagati anche per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, per essersi opposti agli operatori, della Polizia di Stato, spingendoli e colpendoli nel tentativo di forzare il dispositivo di sicurezza, nonché per aver offeso, in più momenti, “l’onore e il decoro” delle forze dell’ordine pronunciando nei loro confronti frasi offensive e sputando addosso agli agenti.

