L'uomo è stato fermato con l'accusa di lesioni a pubblico ufficiale

Ha sferrato un pugno a un agente della polizia penitenziaria in servizio all’ufficio del casellario del tribunale di piazzale Clodio a Roma. L’uomo, un 25enne, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Palazzo di Giustizia con l’accusa di lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è cominciato davanti al box della polizia penitenziaria davanti agli uffici per il rilascio agli utenti del certificato penale: l’uomo ha cominciato a dare in escandescenze e poi ha colpito con un pugno il poliziotto. Il peggio è stato scongiurato grazie al tempestivo intervento dei colleghi dell’agente ferito e della polizia di Stato. Il fatto, accaduto martedì, ripropone il problema della sicurezza all’interno della Città Giudiziaria di piazzale Clodio dove dal prossimo 2 dicembre al posto della Polizia Penitenziaria è previsto l’arrivo delle guardie giurate di un istituto di vigilanza privata.

