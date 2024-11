Polizia giudiziaria e forze dell'ordine a lavoro per capire le cause

I vigili del fuoco di Ostia sono intervenuti alle 7 di questa mattina in via Vincenzo Petra (Roma) per l’incendio di un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro. Durante le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno subito soccorso un uomo che si trovava all’interno dell’abitazione. Intervenuti gli operatori del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso. Spento l’incendio, l’appartamento è stato dichiarato completamente inagibile. In corso le attività di polizia giudiziaria con le forze dell’ordine.

