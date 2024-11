“Se ne parlerà a lungo considerando la bellezza e la qualità delle opere ritrovate”. Così il ministro della cultura Alessandro Giuli, a margine della conferenza stampa in cui è stata illustrata la complessa e articolata attività di indagine svolta dai carabinieri della sezione archeologia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, nell’ambito della quale sono stati sequestrati numerosi reperti archeologici in perfetta conservazione di età etrusca, ritenuti di eccezionale valore storico ed artistico. Nel corso della stessa conferenza, svoltasi nella sede del Reparto operativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma, il ministro ha anche detto: “Il recupero dei reperti dei contesti funerari etruschi di Città della Pieve ci ricorda la rilevanza che il patrimonio archeologico, culturale, storico e artistico investe in tutto il territorio italiano”. “Questo ritrovamento contribuisce quindi a raccontare un altro ‘fondamentale frammento della complessa stratificazione delle società che nel corso dei millenni hanno animato la storia d’Italia e hanno contribuito a formare la nostra identità nazionale, che qui viene protetta, tutelata e valorizzata“.

