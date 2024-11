Foto dall'archivio

Le indagini sono delegate ai carabinieri

Tragedia a Patù, in provincia di Lecce, dove una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nel letto della sua camera. La giovane aveva la febbre da venerdì scorso. Stando quanto si apprende, lo stato febbrile sarebbe stato causato da una tonsillite. Inutili i soccorsi chiamati dai genitori. Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Nelle prossime ore, il pubblico ministero di turno presso la Procura di Lecce conferirà incarico al medico legale. Le indagini sono delegate ai carabinieri.

