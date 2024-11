Al termine del corteo ‘No Meloni day’, partito da Piramide, a Roma, una volta arrivati al Ministero dell’istruzione e del merito gli studenti dei Collettivi Studenteschi Romani hanno lasciato per terra una scritta che recitava: ‘Ministero della guerra’. Gli studenti hanno manifestato la propria contrarietà alle politiche del ministro Valditara e della ministra Bernini, in particolar modo contro l’alternanza scuola lavoro. Cori, slogan e striscioni anche contro i tagli in Manovra, il DL sicurezza e la guerra in Palestina.

