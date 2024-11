Rabbia e frustrazione, in piazza del Campidoglio a Roma, dei sindacati della Polizia Locale in protesta dopo l’incidente che ha visto coinvolto un loro collega, il 25enne Daniele Virgili, investito in servizio la scorsa settimana da un’auto guidata da un uomo in stato di ebbrezza. “Siamo tutti Daniele, siamo tutti birilli”. Alla manifestazione hanno aderito circa 500 persone per chiedere una riforma del comparto (ferma al 1986), che prevede maggiore sicurezza e tutela. “Siamo in strada in balia di chiunque – dicono le persone in piazza – non abbiamo mezzi adeguati, siamo sotto organico e pressati da turni stressanti”.

