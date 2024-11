foto di archivio

L'incidente è avvenuto a San Pietro a Vico

Incidente mortale sul lavoro questa mattina attorno alle 9.30 alla cartiera ‘Modesto Cardella‘ in via Acquacalda a San Pietro a Vico, nella provincia di Lucca. In base alle prime informazioni, l’uomo sarebbe stato investito da un carrello elevatore che procedeva, forse a retromarcia. Sia l’infortunato che il conducente risulterebbero essere dipendenti della cartiera. L’uomo deceduto risulta avere 69 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano, la polizia e operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata