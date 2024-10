La tragedia in un cantiere edile di Termini Imerese

Un operaio edile di 44 anni, Nicasio Moncada, è morto questa mattina schiacciato dal crollo di un traliccio mentre era alla guida di un escavatore in un cantiere in contrada Canne Masche a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Sull’incidente mortale sul lavoro stanno indagando i carabinieri e gli ispettori del lavoro. La procura ha disposto il sequestro dell’area. Sul posto il medico legale per la prima ricognizione. Nelle prossime ore la procura di Termini Imerese deciderà se eseguire l’autopsia.

