Il generale di Corpo d'armata, già vicecomandante generale dell'Arma, prenderà il posto del comandante uscente Teo Luzi

Il generale di Corpo d’armata Salvatore Luongo è il nuovo comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Luongo, già vicecomandante generale dell’Arma, prenderà il posto del comandante uscente Teo Luzi. Nato a Napoli nel 1962 ma cresciuto a Venafro in provincia di Isernia, Luongo ha frequentato l’Accademia Militare di Modena, la Scuola Ufficiali Carabinieri e il Centro alti studi per la Difesa. Vanta tre lauree, in Giurisprudenza conseguita all’Università degli Studi di Camerino, in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Camerino e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna all’Università “Tor Vergata” di Roma.

Dopo le prime esperienze come comandante di plotone dell’Ottavo Battaglione a Roma nel 1984, un anno dopo ha assunto il comando della Sezione Motociclisti del Nucleo radiomobile Legione Roma e poi della Seconda Sezione del Nucleo radiomobile Legione Roma. Ha ricoperto l’incarico di comandante della compagnia Carabinieri di Taurianova dal 1988 al 1991, poi della compagnia Roma Casilina fino al 1992 e della compagnia di Roma Trastevere dal 1992 al 1996. È stato poi addetto alla seconda sezione Ufficio personale Ufficiali del Comando generale e, dal 2000 al 2002, Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore.

La sua carriera è proseguita con gli incarichi di comandante del Reparto territoriale di Roma, comandante provinciale di Milano dal 2011 al 2023 e comandante provinciale di Roma dal 2013 al 2016. Luongo è stato capo ufficio legislativo del Ministero della Difesa fino a dicembre 2023, quando è stato nominato comandante interregionale Carabinieri Podgora, ultimo incarico prima della nomina a comandante generale dell’Arma decisa oggi dal Consiglio dei ministri. Luongo è stato insignito delle onorificenze di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Croce d’Oro per anzianità di servizio, Medaglia di Bronzo al merito della Croce Rossa Italiana, Croce di Commendatore con spade al merito Melitense del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e Malta, Insegna d’Onore della Casa Militare della Presidenza della Repubblica e Insegna d’Onore per il personale appartenente agli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministero della Difesa.

