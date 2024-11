Via libera del Consiglio dei ministri. L'attuale vicecomandante generale prenderà il posto di Teo Luzi

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha dato il via libera alla nomina di Salvatore Luongo come comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Luongo, attualmente vicecomandante generale, prenderà il posto di Teo Luzi.

Carabinieri, Meloni: “Luongo guiderà Arma con esperienza e competenza”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale Salvatore Luongo” sono arrivati dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “La sua esperienza e la sua competenza – ha aggiunto – gli consentiranno di guidare al meglio i nostri Carabinieri, orgoglio nazionale e Forza Armata ammirata e apprezzata in Patria e all’estero. Al generale Teo Luzi rivolgo il ringraziamento per la professionalità e la dedizione con i quali ha servito l’Arma, lo Stato e i cittadini”.

Carabinieri, Crosetto: “Grande soddisfazione per nomina Luongo”

“Esprimo grande soddisfazione per una nomina di notevole rilevanza per la sicurezza del Paese”, ha sottolineato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla nomina del nuovo comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo. “La scelta non era assolutamente facile – ha aggiunto – è stata sicuramente molto complessa poiché tutti i candidati vantavano curriculum di grandissimo spessore. Sono certo che la Benemerita sotto la guida del generale Luongo saprà confermarsi quale presidio di legalità garantendo la propria vocazione di prossimità ai cittadini in un contesto geopolitico e di sicurezza in rapido cambiamento e foriero di nuove e sempre più ardue sfide”. “Al generale Teo Luzi, comandante generale uscente e fedele servitore del Paese, va il mio sentito ringraziamento. Sotto la sua guida abbiamo visto un’Arma dei Carabinieri all’avanguardia, efficiente e tecnologicamente avanzata, ma sempre radicata nei valori e nelle tradizioni”, ha concluso il titolare della Difesa.

Carabinieri, Fontana: “Congratulazioni e buon lavoro a comandante Luongo”

“Esprimo le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al nuovo Comandante generale dei Carabinieri Salvatore Luongo”, ha commentato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. “Al Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi – ha proseguito – va il nostro sentito ringraziamento. Un pensiero, ancor più marcato in questo giorno in cui ricorre l’anniversario della strage di Nassiriya, lo rivolgo a tutti gli uomini e le donne dell’Arma, con profonda stima e gratitudine per l’impegno quotidianamente messo in campo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata