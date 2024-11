Foto dall'archivio

Il Mit si dice costretto a prendere provvedimenti se non riceverà chiarimenti

Il Ministro Matteo Salvini ha chiesto “chiarimenti convincenti” ai vertici societari dopo la notizia del treno partito con un orario ampiamente diverso da quello previsto. Se non ci saranno spiegazioni, sottolineano fonti del Mit, saranno inevitabili interventi per rispetto di lavoratori e viaggiatori.

Così fonti del dicastero di Porta Pia in merito alla notizia, riportata da La Stampa, del Frecciargento Roma Genova partito in anticipo di 50 minuti lo scorso venerdì per ‘assicurare il collegamento’.

La risposta di Trenitalia

“La partenza del Frecciargento Roma-Genova è stata anticipata di 50 minuti poiché, visti gli slot ferroviari disponibili, era l’unico modo per assicurare il collegamento”. E’ quanto spiega Trenitalia in merito alla vicenda di venerdì scorso, riportata oggi da alcuni quotidiani, e su cui ha chiesto chiarimenti il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Trenitalia assicura che “ha informato i passeggeri della modifica dell’orario via mail e sms” e che “i viaggiatori non raggiunti dai messaggi sono potuti arrivare a destinazione a bordo di Frecce immediatamente successive”. In ogni caso, Trenitalia “ha disposto il rimborso integrale del biglietto per tutti coloro che hanno subito questo disagio, del quale ci scusiamo”.

