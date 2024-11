L'imputato, l'ex calciatore di 28 anni, la uccise massacrandola a martellate

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Bologna, presieduti da Domenico Stigliano, hanno confermato l’ergastolo, che era stato inflitto in primo grado a Giovanni Padovani, per il femminicidio di Alessandra Matteuzzi, sua ex compagna.

L’imputato, l’ex calciatore di 28 anni, la uccise massacrandola a martellate e colpendola con una panchina che aveva sradicato dal giardino sotto casa della vittima. Nel corso della sua requisitoria, la pg, Adele Starita, aveva chiesto, insieme all’avvocato generale dello Stato, la conferma della condanna all’ergastolo per l’imputato.

