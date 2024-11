La studentessa iraniana rinchiusa in un centro psichiatrico dalla polizia morale dopo una protesta in intimo

L’artista aleXsandro Palombo chiede la libertà di Ahoo Daryaei, la studentessa universitaria iraniana arrestata dopo essersi spogliata in segno di protesta contro l’oppressione del regime islamico degli Ayatollah. Lo fa attraverso il suo nuovo murales dal titolo “Freedom”, apparso al Consolato dell’Iran di Milano che ritrae la giovane donna in intimo. Ahoo Daryaei è stata arrestata e rinchiusa in un centro psichiatrico dalla polizia morale dopo essersi spogliata in segno di protesta nel cortile del dipartimento di Scienza e Ricerca dell’Università Islamica Azad di Teheran. Secondo il Ministro della Scienza iraniano Hossein Simaei il comportamento della studentessa contro il regime degli Ayatollah è “immorale” e aver diffuso le immagini in intimo non è né moralmente né religiosamente giustificabile. Non è la prima volta che l’arte di aleXsandro Palombo si occupa dei diritti delle donne iraniane. L’artista, in seguito alla morte di Mahsa Amini , aveva realizzato una serie di tre opere che hanno fatto il giro del mondo dal titolo “The Cut”, “The Cut 1” e “The Final Cut” con Marge Simpson che tagliava i suoi iconici capelli per celebrare Mahsa Amini e il coraggio delle iraniane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata