Rafforzata sicurezza dopo le aggressioni ai tifosi ad Amsterdam

Dopo il caso dei tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam, oggi allarme in Italia per l’incontro di basket tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv. Massima attenzione a Bologna dove stasera si giocherà la partita di basket, valida per l’ottavo turno di Eurolega, tra la Virtus e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Secondo quanto si apprende dalla Questura del capoluogo emiliano, verrà effettuato un servizio d’ordine pubblico rafforzato, con particolare attenzione alla squadra ospite, che riceverà anche un servizio scorta tecnico. L’incontro è in programma alle 20,30 all’Unipol Arena, a Casalecchio di Reno.

