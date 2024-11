Sospese sedazione e ventilazione meccanica per l'agente

Lesioni gravissime e guida in stato d’ebbrezza sono le ipotesi di reato, con cui il procuratore aggiunto della procura della Repubblica di Roma, Giuseppe Cascini, ha aperto un fascicolo dopo l’incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio su via Tiburtina. Nello schianto fra l’automobile, condotta da un carabinieri libero dal servizio, risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico di 1.90, quasi quattro volte oltre il limite consentito, è rimasto gravemente ferito Daniele Virgili, un agente della polizia locale in servizio al gruppo Tiburtino, di 25 anni, a cui i medici del San Camillo hanno dovuto amputare la gamba sinistra. Altre due agenti donna della municipale sono rimaste ferite. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, presenti su via Tiburtina all’altezza del ponte con il Gra, dove la pattuglia di vigili feriti era impegnata per rilevare un incidente, sono state acquisite dalla polizia stradale che indaga sulla vicenda.

Migliorano condizioni agente

Al termine di una fase di miglioramento clinico, sono state sospese la sedazione e la ventilazione meccanica per l’agente. Lo comunicano fonti sanitarie. Il ragazzo, ricoverato nell’ospedale San Camillo, è in contatto con l’ambiente e in grado di relazionarsi coi familiari. Il decorso clinico dell’arto sottoposto a intervento è regolare. Le condizioni generali, tuttavia, rimangono gravi e la prognosi riservata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata