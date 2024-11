Sono stati inaugurati alla stazione ferroviaria di Cadorna, a Milano, i nuovi locali destinati alla polizia ferroviaria messi a disposizione da Ferrovienord. La cerimonia si è svolta alla presenza del governatore della regione Lombardia Attilio Fontana e del presidente della società Fulvio Caradonna. “E’ la dimostrazione di come tutti noi stiamo pensando a migliorare sempre di più le condizioni di sicurezza a dare la possibilità ai nostri cittadini di avere dei punti di riferimento e una presenza fisica delle forze dell’ordine, un luogo dove possano rivolgere le richieste, le preoccupazioni e le difficoltà che affrontano”, ha detto Fontana che ha commentato positivamente anche la proposta del vicepremier Matteo Salvini di introdurre braccialetti elettronici per il personale ferroviario, collegati con le forze di polizia. Proposta avanzata dopo l’accoltellamento del capotreno su un treno regionale a Genova.

Il presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna ha spiegato che si stanno valutando nuove misure per aumentare la sicurezza: “Si sta pensando di porre in essere delle telecamere che possano essere portate dal personale: potrebbero essere un deterrente. Per il personale è difficile in questo momento pensare a qualcos’altro di realmente efficace”, ha detto.

