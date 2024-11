Nella Capitale si parte il 15 novembre, con un massimo di 11 ore giornaliere

E’ tempo di accendere il riscaldamento nell’autunno 2024. Diversi i momenti nei quali si possono accendere i termosifoni nelle varie città: a Milano era già possibile l’accensione a partire dal 15 ottobre. Le ore giornaliere massime consentite per l’accensione sono 13, dalle 5:00 alle 23:00. La temperatura massima consentita è 19°C, con + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici a esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, il cui limite rimane invariato a 18°C+ 2°C di tolleranza.

Online si trovano le mappe divise zona per zona, che stabiliscono il periodo corretto di accensione per i privati e le temperature massime di riferimento, nel rispetto delle norme ambientali.

A Roma invece i riscaldamenti si possono accendere dal 15 novembre: l’accensione è infatti stata rimandata, visto il caldo dell’ultimo periodo, con un’ordinanza firmata il 30 ottobre dal sindaco Roberto Gualtieri. L’accensione degli impianti è prevista per un massimo di 11 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascuno giorno; per gli Uffici dell’Amministrazione Capitolina per un massimo di 10 ore giornaliere.

