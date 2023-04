Tra queste ci sono Genova, Bologna, Rimini, Reggio Emilia

Diverse città hanno prorogato il termine per tenere accesi i riscaldamenti oltre la data prevista per legge, considerato il freddo che in questi giorni ha colpito l’Italia.

Genova, riscaldamenti fino al 18 aprile

Firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora, l’ordinanza che proroga l’accensione dei riscaldamenti dall’8 al 18 aprile. “Preso atto – si legge nell’ordinanza – delle condizioni climatiche attuali che non consentono il raggiungimento di adeguate temperature negli edifici nel prossimo periodo e che rendono pertanto opportuna l’accensione degli impianti di riscaldamento oltre il normale ciclo di attivazione”, è stato dunque deciso di dare la possibilità di accendere i riscaldamenti fino a 10 ore giornaliere suddivise in due fasce da 5 ore, una a regime normale e l’altra a regime attenuato. Per regime normale si intende una temperatura di 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigiani e assimilabili, mentre per tutti gli altri edifici la temperatura prevista è di 19°C+2 di tolleranza. Per regime attenuato, invece, si intende una temperatura dell’ambiente di 16°C con un +2°C di tolleranza. La zona climatica D ha previsto per la stagione 2022-2023 la possibilità di accendere i riscaldamenti dall’8 novembre al 7 aprile; in questo intervallo temporale i riscaldamenti potevano restare accesi per 11 ore in regime normale.

Bologna

L’Amministrazione comunale di Bologna, tenuto conto delle attuali condizioni climatiche e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza, ha autorizzato la riaccensione facoltativa degli impianti di riscaldamento di tutte le tipologie di edifici fino al 12 aprile compreso.I cittadini sono invitati comunque a limitare l’accensione nelle ore più fredde, fino ad un massimo di 6 ore giornaliere e a non superare la temperatura di 19 gradi negli ambienti.

Reggio Emilia

Anche nel Comune di Reggio Emilia sarà possibile mantenere accesi gli impianti di riscaldamento fino al 15 aprile. Lo ha fatto sapere, con una nota, l’amministrazione comunale, a seguito delle attuali temperature e delle previsioni meteo dei prossimi giorni, che evidenziano un sensibile calo delle temperature, al di sotto della media stagionale. Il Comune ha, infatti, disposto, tramite un’ordinanza del sindaco, Luca Vecchi, la proroga del periodo di esercizio degli impianti, fino a tutta la prossima settimana.

