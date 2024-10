Idea nata per non negare il tradizionale rito del lancio delle monetine

La Fontana di Trevi, a Roma, si può osservare solo da dei pannelli trasparenti posti a qualche metro di distanza dal monumento. I lavori in occasione del giubileo del 2025 stanno avendo un impatto concreto sulla città, dalle opere architettoniche nascoste da impalcature alle metro chiuse prima per l’ammodernamento e il restauro. Per non negare il tradizionale rito del lancio delle monetine, il Comune di Roma ha deciso di installare una piscina davanti a uno dei simboli capitolini.

