Al vaglio ipotesi di contingentare gli ingressi nella piazza

(LaPresse) Fontana di Trevi completamente transennata e chiusa al pubblico. Questo il triste spettacolo a cui le migliaia di turisti – si parla di circa 12mila ogni giorno – hanno assistito oggi a Roma. Una situazione che si protrarrà fino al nuovo anno e che vede il suo motivo nell’arrivo sempre più imminente del Giubileo. In vista dell’anno santo, infatti, l’amministrazione capitolina ha deciso, nei mesi che precedono l’apertura della Porta Santa, di ristrutturare e pulire i monumenti più importanti della città. Da martedì è quindi il turno di Fontana di Trevi, la cui trasformazione potrebbe però diventare definitiva. Da mesi, infatti, si sta prendendo in considerazione l’ipotesi di contingentare gli ingressi nella piazza antistante, ragionando anche sulla possibilità di inserire un ticket d’accesso. Al vaglio anche l’idea di costruire, almeno nella fase dei lavori, una sorta di ponte trasparente che permetterebbe di passeggiare sulla fontana stessa, in modo tale da consentire comunque la visita nonostante i lavori di ristrutturazione. Tante novità, insomma, che non sono però piaciute ai tantissimi turisti che speravano di poter avvicinarsi al bordo della Fontana e magari lanciare la proverbiale monetina portafortuna.

