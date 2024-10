I militari del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato oltre 14mila giocattoli e gadget di origine cinese sprovvisti delle informazioni e delle avvertenze obbligatorie per la tutela del consumatore. I controlli, volti al contrasto dell’abusivismo commerciale e intensificati in vista della ricorrenza di Halloween, hanno permesso di individuare un esercizio commerciale che metteva in vendita giocattoli, maschere e gadget irregolari, senza le informazioni minime previste per garantire agli acquirenti gli standard di sicurezza.

I prodotti e le confezioni commercializzati sul territorio nazionale devono riportare, tra le altre cose, chiaramente visibili e leggibili in lingua italiana, i dati del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea, l’eventuale presenza di materiali o sostanze potenzialmente dannose, le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d’uso e, per i giocattoli, l’età minima o massima dell’utilizzatore. Il titolare della ditta stato segnalato alla Camera di Commercio locale per le sanzioni amministrative previste.

