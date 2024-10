A stimarlo è Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto insieme a IPSOS su un campione di consumatori italiani

Halloween “strega” sempre di più gli italiani. La ricorrenza, popolare soprattutto nei paesi anglosassoni e in Nord America, si è ormai affermata anche nel nostro Paese: a celebrarla, quest’anno, sarà il 64% delle famiglie italiane, un dato in aumento sul 60% dello scorso anno, per un giro d’affari di circa 300 milioni di euro. A stimarlo è Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto insieme a IPSOS su un campione di consumatori italiani.

Chi festeggia Halloween A festeggiare la notte delle streghe e delle zucche sono soprattutto i giovani tra 18 e 34 anni (71%) e gli uomini (66% contro il 61% delle donne). La nuova tradizione – importata in Italia su modello della versione nordamericana fin dai primi anni 2000 – ha fatto presa soprattutto nel Centro-Italia (dove festeggia il 68%) mentre è leggermente meno seguita nel Mezzogiorno e nelle Isole (61%). Come si festeggia?

Risulta in calo la quota di chi festeggia in un pubblico esercizio – ristorante, discoteca, bar e pub – che passa dal 39 al 32%. Una riduzione dovuta probabilmente al calendario: lo scorso anno Ognissanti cadeva di mercoledì, e per Halloween molti italiani erano in vacanza per il Ponte e quindi più liberi di festeggiare fuori.

Gli italiani quest’anno celebreranno soprattutto tra le mura di casa, con feste organizzate presso la propria abitazione o quella di amici (59% di chi festeggia), mentre il 26% lo farà all’aperto, accompagnando i bambini, con le classiche maschere di ispirazione ‘horror’ di Halloween. Il 22% rispetterà anche la tradizione di far chiedere ai bambini dolcetti bussando di porta a porta scandendo la tradizionale richiesta di ‘dolcetto o scherzetto?’. Una richiesta che non andrà delusa, visto il 51% di chi celebra in qualche modo la notte delle streghe che adempierà all’obbligo di comprare caramelle e dolci da donare ai bambini: la tradizione di Halloween più rispettata in assoluto dagli italiani. C’è anche un 43% che addobberà a tema la propria abitazione, un 28% che farà mascherare i bambini, un 27% che si maschererà personalmente, e un ulteriore 25% che indosserà solo qualche accessorio a tema.

Quanto si spende e dove si compra Tra le feste fuori, dolci, decorazioni e maschere, gli italiani investiranno complessivamente circa 300 milioni di euro. I celebranti faranno i propri acquisti soprattutto al supermercato (58%) e al centro commerciale (43%), ma quasi quattro su dieci si rivolgeranno anche alle attività di vicinato, che siano negozi (20%) o mercatini ed altre attività di commercio su aree pubbliche (19%). Il 22% farà i suoi acquisti di Halloween online, mentre il 4% farà tutto da solo, in casa.

