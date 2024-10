Davide Carigi: "Insegnare e trasmettere ai figli i valori cristiani"

Davide Carigi, sindaco di Beura-Cardezza, nel Vco, ha inviato una lettera aperta ai cittadini per metterli in guardia dal celebrare la festa di Halloween. Celebrarla è come celebrare il demonio, dichiara, citando l’esorcista Padre Gabriele Amorth: “Penso che la società italiana stia perdendo il senno, il senso della vita, l’uso della ragione, e sia sempre più malata, celebrare Halloween è come celebrare il demonio“. Nella sua lettera il primo cittadino dice che questa ricorrenza è “controversa” e viene interpretata “con troppa leggerezza”.

Ad Halloween “si dà spazio il più delle volte inconsapevolmente al male e al brutto, ma quel che è peggio è che il tutto lo si offre alle anime innocenti dei nostri bambini” che durante le celebrazioni si ispirano a “zombi, fantasmi e streghe nella migliore delle ipotesi, con il rischio che in alcuni casi ci si spinga addirittura a emulare figure ben più inquietanti e malvage come demoni e figure che riconducono all’horror e quel che è peggio all’esoterismo“.

“I nostri bambini non hanno bisogno di questa negatività, soprattutto in giorni dove la Chiesa festeggia tutti i Santi” scrive ancora il sindaco “ai quali tutti noi siamo legati ed almeno una volta ci siamo rivolti a loro come intercessori nei confronti di Nostro Signore, esempi di bellezza, purezza, gioia e speranza”.

Il sindaco invita a dare un’alternativa ai bimbi per festeggiare, alternativa “che ovviamente riconduce ai valori cristiani che devono essere trasmessi a loro”. “Confido che nelle famiglie, nelle scuole e in ogni luogo legato alla vita dei nostri bambini ci sia sempre di più la consapevolezza delle insidie di tali manifestazioni e si consideri che la vita ha bisogno di bellezza, positività e serenità e per far questo dobbiamo soprattutto mettere i nostri figli sotto la protezione del Signore Gesù, della Santissima Vergine Maria e dei Santi” conclude Carigi.

