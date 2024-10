L’inchiesta condotta dalla Procura di Roma ipotizza i reati di corruzione e turbativa d’asta: indagate 18 persone e 14 società

Una perizia tecnica dei consulenti della difesa escluderebbe la cancellazione di un video cruciale per l’inchiesta Sogei. Nella relazione di un’agenzia d’investigazioni private il tecnico scrive che, le riprese delle telecamere a circuito chiuso presenti nell’abitazione di Paolino Iorio, l’ex direttore generale di Sogei, finito in manette insieme al manager Massimiliano Rossi, con l’accusa di corruzione, non sarebbero state cancellate.

Questo è il cardine delle motivazioni del ricorso presentato, al tribunale del riesame di Roma che ha rinviato, riservandosi la decisione sulla revoca della custodia cautelare in carcere, dagli avvocati di Paolino Iorio, ex direttore generale di Sogei. Il dirigente era stato arrestato con l’accusa di corruzione in concorso con l’imprenditore Massimo Rossi, dopo essere stati colti in flagrante durante lo scambio di una mazzetta di 15 mila euro.

L’inchiesta Sogei e il video che non c’è

Secondo le ipotesi accusatorie formulate dai pm di Roma, Iorio avrebbe cancellato dal sistema delle telecamere di videosorveglianza della sua abitazione le immagini delle ultime due settimane. I difensori dell’ex manager, gli avvocati Giorgio Perroni e Bruno Andò, hanno chiesto la scarcerazione di Iorio, essendo venute meno le esigenze cautelari in carcere. Tra le richieste, avanzate in subordine dai legali, le misure interdittiva o i domiciliari.

Un’agenzia d’investigazioni private, consulente della difesa, ha depositato una relazione che dimostrerebbe che i video di casa non sono mai stati cancellati perché il ‘videotape’ non registrava e che durante la prima perquisizione sarebbe stato impossibile trovare l’ulteriore somma dei 100 mila euro, sequestrata successivamente, perché stavano sopra un armadio dove era impossibile vedere senza una scala o uno sgabello. L’inchiesta condotta dalla Procura di Roma ipotizza i reati di corruzione e turbativa d’asta: indagate 18 persone e 14 società.

