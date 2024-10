A parlare è Nunzio Samuele Calamucci, consulente informatico e investigatore privato in affari con l'ex super poliziotto Carmine Gallo. Lo riferisce il Corriere della Sera citando atti dell'inchiesta

La rete di hacker dedita allo spionaggio industriale – sotto inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano e della Procura nazionale antimafia – avrebbe clonato o utilizzato abusivamente un indirizzo email assegnato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riferisce il Corriere della Sera citando atti dell’inchiesta.

Uno degli arrestati, Nunzio Samuele Calamucci, consulente informatico e investigatore privato in affari con l’ex super poliziotto Carmine Gallo, “lascia intendere – riporta il quotidiano di via Solferino – di aver intercettato, o essere riuscito a utilizzare abusivamente o a clonare, per il tramite di un gruppo denominato ‘Campo Volo’, un indirizzo email assegnato alla massima carica dello Stato”. “Mi raccomando stampatela da una stampante non riconducibile” dice intercettato. “Noi l’abbiamo spedita a venti persone, più tre mail, una mail intestata a Mattarella con nome e cognome che se vanno a vedere l’account è intestato al presidente della Repubblica e non vorrei che gli rompano le scatole… Lo vedono che è diverso”.

Nordio: “Non siamo al sicuro, pericolo è manipolazione dati”

“Non siamo al sicuro. Gli hacker sono più avanti”, ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio al Corriere della Sera commentando l’inchiesta di Milano sui dossieraggi e gli hackeraggi di banche dati pubbliche e sensibili. “C’è un gap da colmare tra le capacità criminali, le nostre dotazioni tecnologiche e la normativa”. “Dobbiamo allinearci anche lavorando con la fantasia – dice il Guardasigilli – Prevedere anziché inseguire le loro mosse. La captazione dei dati non è nulla rispetto al vero pericolo imminente: la manipolazione con l’intelligenza artificiale creerà fake news capaci di fare grande danno”.

Calenda: “Processi democratici esposti ad attacchi”

“È gravissimo quanto sta emergendo nell’inchiesta di Milano. Il fatto che si cercassero dossier per colpire la candidatura di Letizia Moratti dimostra che oggi anche i processi democratici sono esposti ad attacchi da parte di società specializzate in raccolta di informazioni. Occorre un’azione preventiva del ministero dell’Interno su tutte le società che operano nel settore”, ha fatto sapere il segretario di Azione, Carlo Calenda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata