Sei arrestati, tra di loro anche membri delle forze di polizia

I carabinieri del Nucleo investigativo di Varese hanno arrestato i membri di una banda di hacker in grado di sottrarre dati e informazioni sensibili dalle banche dati pubbliche anche della guardia di finanza, forze dell’ordine e Inps per trarne profitto economico. I militari hanno eseguito nel pomeriggio un’ordinanza di misure cautelari a carico di 6 persone e decreti di sequestro di società disposti dal gip di Milano su richiesta dei pm della Direzione distrettuale antimafia. Si tratterebbe di un’organizzazione dedita all’esfiltrazione di dati e informazioni sensibili e segrete per tornaconto economico. Fra gli obiettivi degli hacker ci sarebbero stati le Banche Dati Strategiche Nazionali SDI delle forze dell’ordine, Serpico utilizzata da Agenzia dell’Entrate e guardia di finanza, Inps, dell’Anagrafe Nazionale e del Sistema Informativo Valutario. Il Procuratore di Milano Marcello Viola ha convocato una conferenza stampa per le 11.30 di sabato.

Nella banda anche membri delle forze dell’ordine

Tra i sei arrestati ci sarebbero anche membri delle forze dell’ordine. È quanto si apprende da fonti investigative. L’organizzazione al centro dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano sarebbe composta sia da comuni criminali informatici che uomini in divisa.

